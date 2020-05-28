Макгрегор ответил критикам, оспорившим его величие

Экс-чемпион Ultimate Fighting Championship в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор вновь назвал себя величайшим бойцом ММА и тем самым ответил многочисленным критикам.
Не забывайте о самом высоком проценте нокаутов, как и о самом быстром нокауте в UFC. Также я завоевал больше всех титулов, больше всех нокаутов в наибольшем количестве дивизионов. И также я чёртов величайший боец всех времён. Смирись с этим, детка, и живи с этим, — написал Макгрегор в Twitter.
Ранее NEWS.ru писал, почему Макгрегор не может считаться одним из лучших бойцов в истории UFC.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен