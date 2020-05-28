Макгрегор ответил критикам, оспорившим его величие

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил, что занимается разработкой боя за свободный чемпионский титул UFC в легчайшем весе между россиянином Петром Яном и бывшим обладателем пояса в полулёгкой весовой категории Жозе Альдо.

Сехудо ушёл в отставку. И сейчас мы говорим о Петре Яне против Жозе Альдо за вакантный титул. У нас нет даты или места для этого, но это бой, на который...