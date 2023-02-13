Махачев победил лучшего бойца мира. Кто будет его следующим соперником? У Ислама есть три явных варианта для нового боя

Фото: RICHARD WAINWRIGHT/ТАСС

Титульный бой между Исламом Махачевым (Россия) (справа) и Александром Волкановски (Австралия) (слева)

В главном событии турнира UFC 284 россиянин Ислам Махачев победил австралийца Александра Волкановски в поединке за звание сильнейшего бойца на планете вне зависимости от весовых категорий. NEWS.ru рассказывает о том, насколько хорош был дагестанец и кто будет его следующим соперником.

Не копия Хабиба

После окончания пятого раунда существовал большой риск, что по итогам противостояния судьи отдадут победу Волкановски. Близкий первый раунд не гарантировал Исламу победу, а в четвёртом раунде, несмотря на доминирование в борьбе, Махачев получил больше урона в виде слабоакцентированных тычков соперника. Но нужно пояснить, что россиянин занял позицию «бэкмаунт» – одну из самых опасных в ММА. Поэтому нет ничего удивительно в том, что победа досталась именно ему.

Фото: Matt Davies/Global Look Press Титульный бой между Исламом Махачевым (Россия) (слева) и Александром Волкановски (Австралия) (справа)

Без сомнений, в команде Ислама найдутся недовольные тем, как он выступил в борьбе. Ни одного явного выхода на болевой или удушающий прием, только контроль. Не исключено, что во время прямого эфира в доме Хабиба Нурмагомедова летала мебель из-за этой пассивности. Но важно понимать, что Махачев не Хабиб и никогда им не был, как бы их ни сравнивали. Это боец другой стихии, который не может лежать на сопернике бетонной плитой.

В отличие от Нурмагомедова, Махачев не делает упор только на борьбу, он более разносторонний, но все равно многие в нем видят лишь тень Хабиба.

Сказалось ли отсутствие старшего товарища на выступлении Махачева? На этот вопрос NEWS.ru ответил друг Ислама и Хабиба, старший тренер сборной Москвы по ММА Магомед Магомедов.

Безусловно, сказалось. Из-за этого на Ислама было больше давления, к чему он оказался не совсем готов. Он был чуть в суете, не такой спокойный, как всегда. Хабиба не хватало с самого начала подготовки к этому бою, чтобы он контролировал весь процесс. Его не хватило как лидера команды. На Ислама легла большая ответственность — быть капитаном. Это серьезная моральная нагрузка, а Махачев не такой жесткий характером, как Хабиб, – сказал Магомедов.

Ислам победил, оставаясь самим собой и не стараясь копировать старшего товарища. К тому же надо понимать, кто ему противостоял.

Волкановски не из-за причуд судьбы оказался на первом месте в рейтинге вне зависимости от весовых категорий. Для этого он практически зачистил свой дивизион, систематически разбирая соперников в поздних раундах. Александр – невероятно духовитый боец, который находился на пике формы, а в этот вечер ещё был заряжен своими болельщиками и вышел на более высокий уровень. И этого все равно оказалось недостаточно для победы над Махачевым.

Фото: Matt Davies/Global Look Press Титульный бой между Исламом Махачевым (Россия) (снизу) и Александром Волкановски (Австралия) (сверху)

Возвращение Ислама

С 23 марта по 21 апреля продлится Рамадан. Спортсмены-мусульмане в эти даты предпочитают не выступать и проводят только легкие тренировки. У Ислама Махачева нет причин нагружать себя в этот период.

Таким образом, подготовку к следующей защите титула он начнет не раньше мая, а значит, в лучшем случае следующий поединок российского бойца состоится в конце августа, а вероятнее, даже в середине осени. Кто будет его соперником?

Есть три основных варианта. Первый — реванш с Волкановски. Бойцы уже устно договорились о повторном бое, но от устного согласия до выхода в клетку — гигантский путь. Тем более что Алексу нужно для начала лишить Яира Родригеса звания временного чемпиона в полулегком весе.

Еще одним из потенциальных соперников Ислама является Рафаэль Физиев, который 18 марта подерется с Джастином Гейтжи. Рафа выглядит фаворитом. И если он одержит досрочную победу, то сможет смело бросать вызов Махачеву прямо из клетки.

Но более реалистичным соперником выглядит Бенеил Дариуш, который разделит октагон с Чарльзом Оливейрой. Причем Махачев должен был подраться с Дариушем ещё в начале прошлого года, но американец тогда снялся с поединка из-за травмы.

Чтобы на титул претендовали Гейтжи или Оливейра, обоим надо побеждать, потому что в противном случае претензии на титул Физиева и Дариуша котируются выше. Да и сами победы не гарантируют Джастину и Чарльзу титульного боя. Не исключено, что в UFC предпочтут увидеть реванш Махачева с Волкановски в конце года, а не осенью.

В UFC будут ждать результата боя Чарльза Оливейры и Бенеила Дариуша. Если выиграет Бенеил, он и будет соперником Ислама. Оливейре же вряд ли дадут сразу опять драться за пояс. Еще один хороший вариант — Рафаэль Физиев, в случае победы над Гейтжи. Реванш с Волкановски? Скорее после того, как и Алекс, и Ислам проведут защиты поясов. Но если реванш будет, то в нем Ислам выиграет увереннее, – считает Магомед Магомедов.

Если рассуждать о навыках Дариуша и Физиева, это чрезвычайно опасные соперники для россиянина. Рафаэль хорошо защищается от попыток перевода в партер, способен перестрелять чемпиона в стойке. К тому же выносливость представителя Азербайджана на высоком уровне. Бенеил предпочитает бороться, причем он обладает хорошими навыками обороны — 80% успешной защиты от тейкдаунов. Американец может как нокаутировать, так и перебороть соперника.

В этой связи Махачев очень вовремя провел такой тяжелый бой, как с Волкановски. Эта схватка поможет ему сделать работу над ошибками и подойти к новой защите пояса в лучшей форме.