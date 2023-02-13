Друг Нурмагомедова назвал потенциальных соперников Махачева Друг Хабиба Нурмагомедова назвал потенциальных соперников Ислама Махачева по следующему бою в UFC

Фото: Diego Ribas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бенеил Дариуш

Старший тренер сборной Москвы Союза ММА России Магомед Магомедов в интервью NEWS.ru проанализировал, кто может стать следующим соперником чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева.

В UFC будут ждать результата боя Чарльза Оливейры и Бенеила Дариуша. Если выиграет Бенеил, он и будет соперником Ислама. Оливейре же вряд ли дадут сразу опять драться за пояс. Еще один хороший вариант — Рафаэль Физиев, в случае победы над Гейджи. Реванш с Волкановски? Скорее после того, как и Алекс, и Ислам проведут защиты поясов. Но если реванш будет, то в нем Ислам выиграет увереннее, — сказал Магомедов.

Магомед Магомедов начинал спортивную карьеру в школе единоборств Абдулманапа Нурмагомедова, в которой подружился с Хабибом Нурмагомедовым. Тогда в команде тренировался и Ислам Махачев.

Ислам Махачев победил Алекса Волкановски единогласным судейским решением на турнире UFC 284. Бой прошел утром 12 февраля в Перте (Австралия). После победы Ислам заявил, что готов предоставить австралийцу реванш, тот предложение принял.