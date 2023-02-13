Друг Нурмагомедова рассказал, как отсутствие Хабиба сказалось на Махачеве Друг Нурмагомедова рассказал, как отсутствие Хабиба сказалось на выступлении Махачева в бою с Волкановски

Фото: Matt Davies/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ислам Махачев

Старший тренер сборной Москвы Союза ММА России Магомед Магомедов в интервью NEWS.ru объяснил, почему чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев не смог показать доминирующее выступление в поединке с обладателем титула в полулёгком дивизионе Алексом Волкановски.

Сказалось отсутствие Хабиба Нурмагомедова. Из-за этого на Ислама было больше давления, к чему он оказался не совсем готов. Был чуть в суете, не такой спокойный, как всегда. Хабиба не хватало с самого начала подготовки к этому бою, чтобы он контролировал весь процесс. Его не хватило как лидера команды. На Ислама легла большая ответственность — быть капитаном. Это серьезная моральная нагрузка, а Махачев не такой жесткий характером, как Хабиб, — сказал Магомедов.

Магомед Магомедов три года занимался в школе единоборств Абдулманапа Нурмагомедова вместе с Исламом Махачевым и Хабибом Нурмагомедовым. Он отмечал, что Махачев был единственным бойцом из команды, которому хотя бы иногда удавалось составить конкуренцию Хабибу, и это несмотря на трехлетнюю разницу в возрасте.



Ислам Махачев победил Алекса Волкановски единогласным судейским решением на турнире UFC 284. Бой прошел утром 12 февраля в Перте (Австралия).