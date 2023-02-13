Махачев и Волкановски договорились о немедленном реванше

Фото: Matt Davies/Keystone Press Agency/Global Look Press

Титульный бой между Исламом Махачевым (Россия) (справа) и Александром Волкановски (Австралия) (слева) в легком весе в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Перте

Чемпионы UFC в легком и полулегком весе россиянин Ислам Махачев и австралиец Алекс Волкановски согласны вновь подраться за титул в 70 килограммах. Бойцы договорились о реванше в интервью после первого боя.

Реванш? Почему бы и нет! Погнали. Если UFC захочет устроить реванш, я готов, – сказал Махачев.

Волкановски ответил, что этот вопрос уже решен, без сомнений, он готов к незамедлительному реваншу.



Утром 12 февраля Махачев победил Волкановски единогласным решением судей и защитил пояс UFC в легком весе. Бой прошел в Перте (Австралия).

Для российского спортсмена бой с Волкановски был первым, когда в углу не было наставника — Хабиба Нурмагомедова. Сейчас Махачеву 31 год, он провел 14 боев в UFC, одержал 13 побед и потерпел одно поражение. В прошлом году Махачев стал чемпионом, досрочно победив во втором раунде бразильца Чарльза Оливейру.

На счету 34-летнего австралийца 12 побед и одно поражение в UFC. Для этого боя он поднялся в следующую весовую категорию.