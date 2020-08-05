Единоборства

Магомедшарипов вызвал на бой чемпиона UFC

09:05, 06 августа 2020 10
Забит Магомедшарипов Забит Магомедшарипов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец Ultimate Fighting Championship Забит Магомедшарипов, выступающий в полулёгком весе, вызвал на бой чемпиона организации — австралийца македонского происхождения Александра Волкановски.

Мой следующий бой должен был стать отборочным за титул, и я выиграл без боя. Следующий бой — титульный. Волкановски, я знаю, что ты великий чемпион и устал бороться с Максом Холлуэйем. Попробуем новую кровь, — написал Магомедшарипов в Instagram.

Магомедшарипов должен был провести бой с мексиканцем Яиром Родригесом 29 августа, однако соперник выбыл из-за травмы ноги.

Как писал NEWS.ru, поединок между барнаульским боксёром Дмитрием Сухотским и Рашидом Кодзоевым из Ингушетии был отменён.

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