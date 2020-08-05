Магомедшарипов вызвал на бой чемпиона UFC

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Поединок между барнаульским боксёром Дмитрием Сухотским и Рашидом Кодзоевым из Ингушетии был отменён. У спортсмена из Барнаула подозревают коронавирус.

По словам Дмитрия, члены его семьи госпитализированы с коронавирусом, сам он находится на самоизоляции с подозрением на коронавирус, — рассказал менеджер профессиональных боксёров Олег Богданов. Поединок должен был состояться в...