Льюис нокаутировал Блейдса в главном бою UFC в Лас-Вегасе

https://static.news.ru/photo/014e2a86-73fe-11eb-b087-96000091f725_660.jpg Фото: Jason Silva/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский тяжеловес Деррик Льюис (25-7) нокаутировал во втором раунде соотечественника Кёртиса Блейдса (14-3) в главном бою вечера на турнире Ultimate FIghting Championship (UFC) в Лас-Вегасе.

Льюис пресёк первую попытку соперника сократить дистанцию и перевести бой в партер и встретил его жёстким ударом. Блейдсу понадобилось время, чтобы освоиться в стойке и выбрать комфортную для себя дистанцию. В концовке раунда уже он потряс Льюиса жёсткими ударами. Блейдс настолько увлекся своими успехами в стойке, что решил продолжать в том же духе и во втором раунде. Поначалу получалось неплохо, но затем он нарвался на убийственный апперкот от Льюиса при попытке пройти в ноги и ушёл в глубокий нокаут.

Как сообщал NEWS.ru, в соглавном бою вечера на турнире UFC в Лас-Вегасе выступающая в легчайшем весе россиянка Яна Куницкая победила единогласным решением судей бразильянку Кетлен Виейру.