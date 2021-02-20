Куницкая победила Виейру на турнире UFC в Лас-Вегасе

https://static.news.ru/photo/b7a19c10-73fd-11eb-a06c-96000091f725_660.jpg Фото: yanamma/instagram.com

В соглавном бою вечера на турнире UFC в Лас-Вегасе выступающая в легчайшем весе россиянка Яна Куницкая (14-5) победила единогласным решением судей бразильянку Кетлен Виейру (11-2).

Куницкой пришлось сражаться в этом бою не только с соперницей, но и с её перевесом более чем в килограмм. Виейра с первых секунд вошла в клинч, где россиянка ничуть не уступала ей в размене ударами и прессинге, но бразильянка ответила тейкдауном и даже вошла в маунт. Особого урона она сопернице не нанесла, но раунд забрала. Во втором раунде Яна вошла в клинч и уже сама свалила соперницу в партер. Виейра, будучи внизу, безуспешно пыталась выйти на приём и пропускала удары.

Несмотря на увещевания своего мужа Тьягу Сантоса избегать борьбы, Куницкая пропустила тейкдаун в третьей пятиминутке и позволила Виейре предпринять пару попыток удушающего приёма из маунта. Концовку раунда россиянка сумела украсть, развернув соперницу и нашпиговав ударами локтями, которые нанесли серьёзное рассечение. По итогам трёх раундов все трое судей отдали победу Куницкой со счётом 29:28.

Как сообщал NEWS.ru, российский тяжеловес UFC Алексей Олейник проиграл техническим нокаутом в первом раунде американцу Крису Докосу на турнире UFC в Лас-Вегасе.