Олейник проиграл техническим нокаутом Докосу на турнире UFC

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Российский тяжеловес UFC Алексей Олейник (59-15-1) проиграл техническим нокаутом в первом раунде американцу Крису Докосу (11-3) на турнире UFC в Лас-Вегасе.

После непродолжительного размена Олейник вошёл в клинч, где пропустил немало ударов, пытаясь перевести бой в партер. При входе на ближнюю дистанцию Алексей пропустил серию ударов, после чего отступил к сетке и был жёстко добит соперником. Херб Дин остановил бой, ввиду того что россиянин не мог себя защищать.

В другом поединке основного карда в тяжёлом весе британец Том Эспинол победил удушением из-за спины во втором раунде белоруса Андрея Орловского.

Как писал NEWS.ru, российский боксёр суперсреднего веса , экс-чемпион мира по версии WBA Super Фёдор Чудинов отбоксировал вничью с Айзеком Чилембой из Малави.