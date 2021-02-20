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Единоборства

Чудинов и Чилемба отбоксировали вничью

01:24, 21 февраля 2021

Российский боксёр суперсреднего веса (до 76,2 кг), экс-чемпион мира по версии WBA Super Фёдор Чудинов отбоксировал вничью с Айзеком Чилембой из Малави. 

Бой прошёл в Московском ТЦ "Вегас Сити Холл" и завершился по итогам 10 раундов со счётом 97:93 (в пользу 33-летнего россиянина), 95:95, 94:97. 

В со-главном бою вечера стронгмен и пауэрлифтер Михаил Кокляев по очкам победил ММА-блогера Артёма Тарасова.

За два дня до турнира, как писал NEWS.ru, Кокляев и Тарасов устроили потасовку на пресс-конференции. 

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