Чудинов и Чилемба отбоксировали вничью

Российский боксёр суперсреднего веса (до 76,2 кг), экс-чемпион мира по версии WBA Super Фёдор Чудинов отбоксировал вничью с Айзеком Чилембой из Малави.
Бой прошёл в Московском ТЦ "Вегас Сити Холл" и завершился по итогам 10 раундов со счётом 97:93 (в пользу 33-летнего россиянина), 95:95, 94:97.
В со-главном бою вечера стронгмен и пауэрлифтер Михаил Кокляев по очкам победил ММА-блогера Артёма Тарасова.
За два дня до турнира, как писал NEWS.ru, Кокляев и Тарасов устроили потасовку на пресс-конференции.