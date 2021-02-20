Чудинов и Чилемба отбоксировали вничью

Российский боец ММА Вячеслав Дацик прокомментировал победу техническим нокаутом в четвёртом раунде в боксёрском поединке над соперником по прозвищу Тайсон на турнире по боксу в Москве.

Конечно, так и планировал закончить этот бой, а то, что получилось, как у Олега Маскаева (в бою с Хасимом Рахманом. — NEWS.ru), выбить его с ринга, это вообще красиво. Моя...