Кокляев и Тарасов устроили потасовку на пресс-конференции

https://static.news.ru/photo/88b84db6-71e8-11eb-a17a-96000091f725_660.jpg Михаил Кокляев Фото: vk.com/koklyaevmisha

Стронгмен Михаил Кокляев и ММА-блогер Артём Тарасов потолкались на пресс-конференции перед их боем по правилам бокса. Видео было опубликовано на YouTube-канале «Разрешите вас перебить».

Во время дуэли взглядов Тарасов подтолкнул Кокляева, после чего они едва не устроили драку. В ситуацию вмешался модератор пресс-конференции.

Их бой состоится 20 февраля в «Вегас Сити Холле» в Москве. Главным боем вечера станет поединок российского боксёра Фёдора Чудинова с Айзеком Чилембой (Малави). В соглавных боях встретятся Вячеслав Дацик и Тайсон Дижон, а также Денис Вильданов и Максим Новоселов.

NEWS.ru писал о том, как экс-чемпион мира Чудинов оказался на этом шоу.