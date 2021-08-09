Легендарный боец Алду победил Муньоса, установив личный рекорд по ударам

В соглавном бою турнира UFC 265 в Хьюстоне экс-чемпион UFC в полулёгком весе, ныне выступающий в легчайшем весе бразилец Жозе Алду (30-7) победил по очкам своего соотечественника Педро Муньоса (19-6). При этом Алду установил личный рекорд за карьеру в UFC по числу значимых ударов.

Муньос активно вышел на бой, активно нанося разнообразные удары ногами. Алду выжидал ошибки соперника и бил коленями навстречу, но при этом пропустил жёсткий правый боковой. В концовке раунда Алду был точнее в ударах по корпусу. Во втором раунде экс-чемпион чаще взрывался, но при этом пропускал удары с дистанции в голову и лоу-кик. Большая часть разменов бойцов получилась равной, но Муньос постоянно работал активнее.

В начале третьего раунда Алду встретил соперника отличной серией, заставив клинчевать. Затем Жозе достал соперника двойным джебом и начал добавлять лоу-кики. Муньос продолжал идти вперёд, но был больше мишенью, чем охотником, и получил сильное рассечение под правым глазом. Алду чисто забрал третий раунд, превзойдя Муньоса более чем в четыре раза по числу значимых ударов. Все трое судей отдали Алду каждый из трёх раундов.

Как сообщалось ранее, бразильский полусредневес Висенте Луке победил в первом раунде удушением Д'Арсе американца Майкла Кьезу на турнире UFC 265 в Хьюстоне.