Кремлёв прокомментировал итоги чемпионата России по боксу

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв отметил, что победа на чемпионате России не означает участия боксёров в Олимпиаде в Токио в 2021 году.

Победа на чемпионате России не означает, что они поедут на олимпийский отборочный турнир. Они должны продолжать доказывать то, что они достойны представлять страну. После победы в Оренбурге не надо расслабляться, поэтому в составе сборной России на отбор могут быть замены. Будут проводиться спарринги, наша задача — чтобы нашу страну представляли лучшие, — сказал Кремлёв на пресс-конференции.