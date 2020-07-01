Ковингтон пообещал отправить в морг критика Дэйны Уайта

https://static.news.ru/photo/14699448-bc2a-11ea-8dd4-fa163e074e61_660.jpg Колби Ковингтон Фото: Paulo Lopes/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Боец Ultimae Fighting Championship Колби Ковингтон попросил президента UFC Дэйну Уайта организовать его бой с одним из главных критиков руководства организации Хорхе Масвидалем.

У Дэйны разногласи с этим Уличным Иудой Масвидалем. Я готов покончить с ним и отправить его прямо в морг, чтобы н больше никогда не дрался. У него титул «лучшего ублюдка» UFC, но это приз за участие, а не настоящий пояс. На самом деле он жалкий и трусливый. Его проблемы не в деньгах, а в страхе, — цитирует Ковингтона BJPenn.com.

Масвидаль требует повышения гонораров и отказался от титульного боя с Камару Усманом из-за того, что его не устроила сумма в контракте на бой.

Как писал NEWS.ru, тренер экс-чемпиона Ultimate Fighting Championship в двух весовых категориях Конора Макгрегора Джон Кавана уверен в победе своего подопечного над любым полусредневесом.