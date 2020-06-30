Тренер Макгрегора: Конор нокаутирует любого полусредневеса

Тренер экс-чемпиона Ultimate Fighting Championship в двух весовых категориях Конора Макгрегора Джон Кавана уверен в победе своего подопечного над любым полусредневесом и его способности стать чемпионом и в третьем дивизионе.
Бой с Усманом будет интересным. хотя разница в габаритах существенная. Хорошо мотивированный Конор сможет победить любого бойца в этой весовой категории. У него есть мощь, чтобы нокаутировать парней в этом весе. Если он проведёт качественный тренировочный лагерь, думаю, он побьёт Усмана, — цитирует Кавану BJPenn.com.
Как писал NEWS.ru, 145-килограммовый рестлер Кит Ли рассказал, что стал жертвой изнасилования со стороны женщины в одном из караоке-баров Техаса в 2016 или 2017 году.
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