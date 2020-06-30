Профессиональный рестлер рассказал, как был изнасилован женщиной

145-килограммовый рестлер Кит Ли рассказал, что стал жертвой изнасилования со стороны женщины в одном из караоке-баров Техаса в 2016 или 2017 году. Женщина подсела к нему за столик, напоила напитками, а после этого атлет не помнил происходящее.
Я помню только, как проснулся голым в гостиничном номере и не знал, была ли это моя собственная комната. Я был в панике. Хорошо, что кошелёк и телефон были со мной. Каждый может стать жертвой, поэтому я бросил пить. Я был одурманен и изнасилован, — приводит слова Ли MOPO.de
Как писал NEWS.ru, менеджер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз рассказал, сколько его клиент зарабатывает за одно коммерческое публичное выступление.
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