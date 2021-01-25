Конор Макгрегор попробовал себя в роли экскаваторщика

https://static.news.ru/photo/bfc834c0-5f9f-11eb-9a18-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор пришёл в себя после поражения от Дастина Порье и неожиданно предстал перед поклонниками в новом амплуа. В Instagram он показал, как управляет экскаватором на пляже.

Речь идёт, конечно, не об управлении гигантской машиной — Конор играл с маленьким сыном на пляже и забавлялся со специально оборудованными там мини-экскаваторами. Но видео он сопроводил записью, которая намекает: строительство песочных замков для Конора — больше чем развлечение.

Возвращаюсь на место, такое случается с лучшими из нас. Мы отстроим его заново! — написал Конор.

На днях он потерпел поражение от американца Дастина Порье на турнире UFC 257 — причём впервые в карьере ирландец проиграл нокаутом. Дастин досрочно завершил бой во втором раунде, взяв, таким образом, реванш за поражение в 2014 году.

Что касается самого Конора, то теперь, по мнению экспертов и болельщиков, он может забыть о возможном реванше с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Российский непобеждённый чемпион ещё минувшей осенью объявил о завершении карьеры, однако его недавние переговоры с главой UFC Дэйной Уайтом подарили фанатам робкую надежду на то, что Хабиб вернётся в октагон ради того, чтобы одержать 30-ю победу в карьере. Нурмагомедов заявлял, что его решение будет зависеть, впечатлит ли его кто-то из участников турнира UFC 257. Если его кто-то и впечатлил, то явно не Макгрегор.

Конору прочат скорый уход — после поражения от Хабиба в 2018 году он так и не смог вернуться на прежний уровень. А его забавы с экскаватором фанаты расценивают не как символ заново отстраиваемой карьеры, а как знак того, что ирландцу надо что-то менять в жизни.

После боя Мак нашёл новую работу, — говорится в одном из саркастических комментариев.

Впрочем, как раз сейчас у Конора есть все возможности побыть с семьёй и обдумать своё будущее. Как ранее писал NEWS.ru, Макгрегор получил отстранение на 180 дней от боёв из-за травмы ноги, которое может быть как подтверждено, так и сохранено на основании рентгеновских снимков. Кроме того, ему на месяц запрещены контактные спарринги из-за перенесённого нокаута.