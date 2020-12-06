Камилов победил Кузнецова в главном бою вечера бокса RCC

https://static.news.ru/photo/3e21c2e4-3720-11eb-9637-fa163e074e61_660.jpg Руслан Камилов Фото: instagram.com/kamilov__ruslan

Российский боксёр первого лёгкого веса Руслан Камилов (9-0-1, 4КО) победил по очкам соотечественника Никиту Кузнецова (11-2-2, 5 КО) на турнире промоутерской компании RCC Boxing Promotions в Екатеринбурге.

Бой начался в невысоком темпе, но к четвёртому раунду Камилов захватил центр ринга и начал переигрывать соперника за счёт резких и серийных атак. Ближе к концовке уже активизировался Кузнецов, но Камилов действовал хитрее и хорошо встречал его на отходе и уверенно забрал два заключительных раунда. Все трое судей отдали победу Камилову.

В соглавном бою вечера российский боксёр первого лёгкого веса Евгений Чупраков победил решением большинства судей узбека Сардора Музаффарова.

Как писал NEWS.ru, генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв отметил, что победа на чемпионате России не означает участия боксёров в Олимпиаде в Токио в 2021 году.