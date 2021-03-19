Как уходил кумир: Хабиба Нурмагомедова официально проводили

Хоть Хабиб Нурмагомедов и объявил о завершении карьеры почти полгода назад — 24 октября, многие по-прежнему не верили в то, что он действительно уйдёт. Мол, предложат хорошие деньги — и вернётся, как множество его коллег. Но теперь в этой истории, кажется, поставлена точка. Всё случилось ночью на встрече с главой UFC Дэйной Уайтом.

Уайт был тем человеком, кто сильнее остальных вселял надежду на то, что Хабиб вернётся. Он до последнего не лишал российского бойца чемпионского пояса и говорил, что будет пытаться вернуть его в октагон. В том числе и в недавнем интервью Майку Тайсону Дэйна сказал, что старается уговорить Нурмагомедова ещё на один бой. И вот теперь Уайт сдался. Титул в лёгком весе стал вакантным — за него подерутся Майкл Чендлер и Чарльз Оливейра.



29-0. Он на 100% официально на пенсии. Было невероятно наблюдать за тем, как ты работаешь, Хабиб. Спасибо тебе за всё и наслаждайся тем, что будет дальше, мой друг, — написал Уайт в Instagram и приложил смазанное фото с легендой.

Это была уже как минимум третья встреча Хабиба с Дэйной, но только сейчас боец сказал ему твёрдое «нет». До этого было что-то вроде «я пока не хочу», «у меня пока нет мотивации», «посмотрим, что будет дальше». На этот раз Хабиб не сомневается.

Это был хороший ужин с прекрасными людьми. Дэйна Уайт, большое тебе спасибо, брат, и всей команде UFC за возможность проявить себя. Вы, ребята, навсегда изменили жизнь многих благодаря этому виду спорта. Дэйна, я никогда не забуду твоего отношения ко мне, мой отец не забыл, и мои сыновья будут помнить тебя. Сегодня был настоящий разговор между настоящими мужчинами. Также спасибо всей команде, партнёрам и всем болельщикам. Надеюсь, вы примете моё решение и поймёте меня, — написал он.

Дэйна Уайт Joel Marklund/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Press

Скорее всего, Нурмагомедов и раньше не сомневался, но давал поводы сомневаться фанатам. В основном из-за фразы, сказанной на пресс-подходе в Москве: «Если мне предложат 100 миллионов, я задумаюсь. Любой бы задумался». Но в действительности шансов на возвращение Хабиба фактически не было, он много раз объяснял почему.

Нурмагомедов действительно достиг всего, чего хотел, и за 20 лет в спорте от него сильно устал. Почти в каждом интервью он говорил, что невероятно счастлив оттого, что больше не должен гонять вес и «убивать» себя на тренировках. Хабиб своё уже отгонял и сейчас может просто наслаждаться богатой и сытой жизнью.

Он не стал лучшим бойцом в истории, но лучшим легковесом в своём поколении является без сомнений. Единственное, чего Нурмагомедов не сделал из того, что мог, — не побил Тони Фергюсона, но в любой великой карьере есть что-то, что не получилось. Эпопея с всякий раз срывавшимися боями с Тони — это ведь тоже по-своему красиво. Пять раз не подраться с одним и тем же бойцом — где такое ещё было? Кажется, нигде и никогда.

Хабиб сделал потрясающую карьеру, благодаря спорту стал мировой знаменитостью, завёл крутых друзей. Если вам Златан Ибрагимович и Криштиану Роналду присылают мотивационные сообщения перед выступлением, значит, вы чего-то добились. Хабиба можно любить или ненавидеть, но такой большой звезды в ММА у России не было никогда и близко. В различных видах спорта таких великих чемпионов у нашей страны раз-два и обчёлся: Александр Овечкин, Мария Шарапова, Евгений Плющенко... Кто ещё?

Хабиб ушёл на своих условиях, что круто в любом виде спорта, но особенно круто в ММА, где 99 процентов бойцов рано или поздно проигрывают. Его величие признают во всём мире и сейчас, но ещё ярче оно будет ощущаться позже. Лет через 20 Нурмагомедова будут называть в числе тех, кто творил историю смешанных единоборств.