Как уходил кумир: Хабиба Нурмагомедова официально проводили

Уайт был тем человеком, кто сильнее остальных вселял надежду на то, что Хабиб вернётся. Он до последнего не лишал российского бойца чемпионского пояса и говорил, что будет пытаться вернуть его в октагон. В том числе и в недавнем интервью Майку Тайсону Дэйна сказал, что старается уговорить Нурмагомедова ещё на один бой. И вот теперь Уайт сдался. Титул в лёгком весе стал вакантным — за него подерутся Майкл Чендлер и Чарльз Оливейра.

Это была уже как минимум третья встреча Хабиба с Дэйной, но только сейчас боец сказал ему твёрдое «нет». До этого было что-то вроде «я пока не хочу», «у меня пока нет мотивации», «посмотрим, что будет дальше». На этот раз Хабиб не сомневается.

Дэйна Уайт

Joel Marklund/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Press