Как Байден может сорвать лучшие бои в октагоне

Администрация американского лидера Джо Байдена запретила въезд из более чем 20 стран — ЮАР, Бразилии и европейских государств, а потому многие бойцы могут просто не попасть на предстоящие поединки. Президенту UFC Дэйне Уайту не приходится рассчитывать на благосклонность новых властей США, так как он активно поддерживал Дональда Трампа. NEWS.ru разбирался, как новые ограничения могут помешать лучшему промоушену проводить интересные поединки в Штатах.

Новые карантинные меры могут стать проблемой

Президент США Джо Байден всегда был сторонником жёстких мер по борьбе с коронавирусом, и одним из первых установленных им ограничений стал запрет на перелёты в страну из порядка 20 государств, где был обнаружен британский штамм COVID-19, который считается более заразным и опасным. Он вступил в силу с 25 января. Россия пока не входит в список, однако британский штамм уже выявлен в нашей стране и можно ожидать расширения «запретного» перечня в ближайшее время.

Кроме того, все прибывающие в США обязаны сдать тест на коронавирус, и если он будет положительным именно на британский вариант, то ограничения могут коснуться и других стран. Конечно, эта проблема рискует затронуть в первую очередь крупнейшие мировые спортивные компании, одной из которых является UFC. В феврале и марте турниры организации должны пройти в Лас-Вегасе на арене Apex, где с момента начала пандемии UFC проводит все американские бои без зрителей.

Oliver Berg/dpa/Global Look Press

UFC не простят поддержку Трампа

Отношение к пандемии коронавируса — одно из главных различий в политике Байдена и Трампа. Если бывший глава Белого дома относился к пандемии философски и ещё весной одним из первых ратовал за возобновление спортивных мероприятий, то Байден всегда являлся сторонником жёстких мер против распространения инфекции. Неслучайно его победу обеспечили избиратели, голосовавшие дистанционно. Поэтому сейчас от новой администрации логично ожидать закручивания гаек.

UFC весной была одной из первых организаций, возобновивших деятельность, в том числе благодаря поддержке Трампа, который заявил, что ему надоело смотреть бейсбол десятилетней давности. Майский турнир UFC 249 во Флориде также своего рода заслуга Трампа, хотя значительной части американского истеблишмента он казался безумием и пиром во время чумы. Вступление в действие новых ограничений не предполагает каких-то скидок для спорта в целом и UFC в частности, тем более что её президент Дэйна Уайт открыто поддерживал Трампа на протяжении многих лет и сейчас испытывает реальное беспокойство.

Кто знает? В США была новая инаугурация, и мы посмотрим, что произойдёт. Поездки в Америку и всё, что с ними связано, станут новым огромным вызовом для нас в этом году. Кажется, что мы сильнее закрываемся. Идут разговоры о 14-дневном карантине, как в Канаде, и чём-то подобном. Если это произойдёт, это будет большой проблемой, — сказал Уайт после турнира UFC 257 в Абу-Даби.

Россиян проблема пока не коснётся, но дальше может быть всё что угодно

Значительное количество бразильских и европейских бойцов рискуют остаться без поединков уже в ближайшее время, потому как UFC пока не планирует зарубежные турниры, а Уайт так и не сказал, когда вернётся в Абу-Даби, но, судя по всему, это произойдёт не раньше осени.

Дэйна Уайт Diego Ribas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Первый большой бой, который запланирован на 6 февраля между элитными тяжеловесами Александром Волковым и Алистаром Оверимом, пока в безопасности. Россиянин недавно прилетел в Штаты, где пройдёт акклиматизацию и подводку к бою, а его оппонент в последнее время готовился в Майами. Также в США находится чемпион в легчайшем весе Пётр Ян, которому предстоит защита в поединке против Алджемейна Стерлинга, лучшая девушка-боец России Яна Куницкая, Никита Крылов, Алексей Олейник и другие ведущие российские бойцы UFC.

Однако для тех, кто находится в Европе и России, настанут непростые времена, так как срок отмены ограничений пока никем не анонсируется, а UFC может на два-три месяца остаться в закрытом положении и формировать карды только из находящихся в Америке спортсменов. При этом ждать административной поддержки не приходится. Год назад Уайт доказал, что является самым эффективным спортивным менеджером Северной Америки, а возможно, и мира, вернув большой спорт на экраны. Теперь ему предстоит решать очередные проблемы и, возможно, придётся искать новые места для проведения турниров.