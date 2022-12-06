Из ринга в окопы: почему Минеев поменял успешную карьеру на участие в СВО Боец ММА добровольно подписал контракт и ждет начала подготовки к отправке в зону боевых действий

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Владимир Минеев

Российский боец смешанного стиля (ММА) Владимир Минеев решил стать первым звездным спортсменом — участником специальной военной операции (СВО) на Украине. Отслуживший в ВДВ атлет объявил о приостановке карьеры и зачислении в ряды добровольцев. Рассказываем подробнее о резонансном решении одного из лучших бойцов ММА страны.

Военная пауза

4 декабря Минеев объявил, что взял паузу в профессиональной карьере. По его словам, в ближайшее время он отправится в учебную часть для прохождения подготовки.

Надо же навыки вспоминать свои, учиться чему-то новому, — добавил Минеев.

Еще в сентябре, в разгар частичной мобилизации, ему пришла повестка. Спортсмен честно явился в военкомат и рассказал, что его «берут в разведку», но зачислять спортсмена в ряды вооруженных сил не спешили. Как утверждает ТАСС, спортсмену предоставили бронь, так как он «не подходил под критерии мобилизации».

Эта формулировка вызывает отдельный вопрос, так как единственным критерием, под который мог не подойти Минеев, является отсутствующий у него боевой опыт. Хотя и тут не все так просто. Военком Пермского края Александр Коровин, например, в середине октября заявил, что отсутствие боевого опыта не освобождает призывников от частичной мобилизации. Да, таких кандидатов должны стараться мобилизовать не в первую очередь, но не о какой брони речи не идет.

Тем более по остальным параметрам Минеев — идеальный кандидат для участия в СВО. 32-летний боец проходил не только срочную, но и контрактную службу в рядах ВДВ, у него всего один сын, а со здоровьем наверняка нет никаких серьезных проблем. Однако Минобороны не спешило прибегать к услугам звездного спортсмена.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Владимир Минеев

Жест доброй воли

Минеев же решил не пользоваться этим одолжением и подписал контракт добровольно. Единственной просьбой спортсмена была отсрочка до конца ноября, чтобы он успел подготовиться и провести бой по правилам кикбоксинга с бразильцем Фернандо Родригесом. В итоге он успешно одолел соперника и теперь сидит на чемоданах.

Куда отправят? Кто вам такие вещи скажет? Жду, наверное, как и все, кто за мной следит. Кстати, спасибо им, — заявил спортсмен. Он также признался, что находится в нормальном расположении духа.

К бою с Родригесом, кстати, Минеев около месяца готовился в Мариуполе. Там спортсмен в качестве представителя Ульяновской области курировал восстановление разрушенных объектов. В том числе спортивных.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Владимир Минеев

Семейная драма

Президент промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев признавался, что он, как и многие его коллеги, не в восторге от решения Минеева. Однако переубедить его не представлялось возможным.

Знаете, мы не то что не патриоты. Но ты всё равно не хочешь, чтобы твой друг рисковал жизнью. Я понял, что это бессмысленный разговор, — говорил Гаджиев.

Эта бессмысленность, скорее всего, связана с семейной трагедией Минеева. Буквально в первые дни начала СВО на Украине погиб младший брат Владимира — Петр. Он служил по контракту в составе 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. У погибшего остались супруга и двое маленьких детей. Так что вряд ли кто-то сможет отговорить Минеева-старшего от участия в СВО. Для него эта спецоперация — дело чести.

Автомат вместо титулов

Год назад Минеев одержал главную победу в карьере в смешанных единоборствах. Спортсмен техническим нокаутом одолел звездного Магомеда Исмаилова и по праву вошел в список лучших российских бойцов ММА вне зависимости от весовых категорий. После этого Минеев не выходил в октагон, но здорово проявлял себя в кикбоксинге.

Помимо победы над Фернандесом, Минеев в сентябре нокаутировал этнического боснийца Эрко Джуна, представлявшего Бельгию. Кроме того, летом в прокат вышла спортивная драма «Бультерьер», в которой Минеев сыграл главную роль. Фильм получил сдержанно-положительные оценки, а многие кинокритики отметили, что боец ММА смотрелся в кадре очень неплохо.

Новые яркие бои в ММА, развитие карьеры в кикбоксинге и прокачка актерских скилов — все это теперь под большим вопросом. Минеев выбрал для себя опасный и сложный путь, хочется верить, что все закончится благополучно и спортсмен сможет еще не раз вступить в бой на ринге или в октагоне без оружия в руках.