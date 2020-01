Двое бывших полулегковеса разыгрывали между собой временный титул в лёгком весе и право сразиться с Хабибом Нурмагомедовым. Фаворитом считался Макс Холлоуэй, который владел поясом в полулёгком весе, но Дастин Порье побеждал его на заре карьеры. В итоге схватка превратилась в пятираундовую бескомпромиссную рубку, в которой Холлоуэй постоянно шёл вперёд и выбросил больше ударов, но его визави бил при этом мощнее. В итоге судьи отдали предпочтение Бриллианту, который и заслужил этим главный бой в своей жизни. Для Холлоуэя это был сильный моральный удар, и в конце года он проиграл снова, уступив титул Алексу Волкановски.

Нигерийский средневес в прошедшем году запомнился тремя яркими победами и завоеванием сначала временного, а затем и полноценного чемпионского титула в среднем весе. Сперва Исраэль Адесанья прокачал свою известность на избиении бывшего кумира, а ныне 44-летнего ветерана Андерсена Силвы, а после в пятираундовой жёсткой рубке переиграл мощного мексиканца Келвина Гастелума и стал временным чемпионом UFC. Наконец, в борьбе за полноценный титул он победил в австралийском дерби. Живущий в Австралии нигериец Адесанья отобрал пояс у новозеландского аборигена Роберта Уиттакера, жёстко нокаутировав его в третьем раунде. Теперь Адесанья стал звездой первой величины, а его возможный бой с чемпионом в полутяжёлом весе Джоном Джонсом — одно из самых желанных событий для фанатов.