2019 год запомнился яркими вызовами и победами, триумфами дерзких бойцов, которые не боялись рисковать и срывали большой куш. Хабиб Нурмагомедов защитил свой пояс вновь, а Пётр Ян вплотную к нему приблизился. Прыжок Хорхе Масвидаля сделал его новой яркой звездой и желанным соперником для топ-боксёров. NEWS.ru подводит итоги 2019 года в смешанных единоборствах.

Бой года — Дастин Порье — Макс Холлоуэй

Двое бывших полулегковеса разыгрывали между собой временный титул в лёгком весе и право сразиться с Хабибом Нурмагомедовым. Фаворитом считался Макс Холлоуэй, который владел поясом в полулёгком весе, но Дастин Порье побеждал его на заре карьеры. В итоге схватка превратилась в пятираундовую бескомпромиссную рубку, в которой Холлоуэй постоянно шёл вперёд и выбросил больше ударов, но его визави бил при этом мощнее. В итоге судьи отдали предпочтение Бриллианту, который и заслужил этим главный бой в своей жизни. Для Холлоуэя это был сильный моральный удар, и в конце года он проиграл снова, уступив титул Алексу Волкановски.

Макс Холлоуэй Hans Gutknecht/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Боец года — Исраэль Адесанья

Нигерийский средневес в прошедшем году запомнился тремя яркими победами и завоеванием сначала временного, а затем и полноценного чемпионского титула в среднем весе. Сперва Исраэль Адесанья прокачал свою известность на избиении бывшего кумира, а ныне 44-летнего ветерана Андерсена Силвы, а после в пятираундовой жёсткой рубке переиграл мощного мексиканца Келвина Гастелума и стал временным чемпионом UFC. Наконец, в борьбе за полноценный титул он победил в австралийском дерби. Живущий в Австралии нигериец Адесанья отобрал пояс у новозеландского аборигена Роберта Уиттакера, жёстко нокаутировав его в третьем раунде. Теперь Адесанья стал звездой первой величины, а его возможный бой с чемпионом в полутяжёлом весе Джоном Джонсом — одно из самых желанных событий для фанатов.

BIG DRAMA IN MELBOURNE #UFC243 @stylebender knocks Whittaker down at the horn in Round 1 pic.twitter.com/jO6csHP5A6 — ESPN MMA (@espnmma) October 6, 2019

Российский боец года — Пётр Ян

В активе самого дерзкого российского бойца также три победы в прошедшем году и все над топами. Будь на месте Петра Яна американец, ему бы уже гарантировали титульный бой с Генри Сехудо, но обладатель двух поясов и олимпийский чемпион пытается оттянуть встречу с опасным соперником, прикрываясь денежным боем с угасающей легендой Жозе Алду, который проиграл два последних поединка. Ян начал с того, что задал хорошую трёпку Джону Додсону. Некогда быстрый как ртуть американец просто не успевал за Петром и за три раунда наполучал от него столько, сколько за всю предыдущую карьеру. Затем жертвой россиянина стал так и не состоявшийся претендент на пояс Джимми Ривера. Заключительный в прошлом году бой с Юрайей Фейбером казался для Яна самым простым, но и выиграл он его крайне эффектно, вырубив 40-летнего ветерана ударом ногой в голову.

God bless our Russian boxing dynamo, Petr Yan. No mercy exists for Urijah Faber. #UFC245 pic.twitter.com/KFEiSnr0vc — Kyle Johnson (@VonPreux) December 15, 2019

Нокаут года — Хорхе Масвидаль

После победы в дебютном бою в UFC над Робби Лолером экс-чемпион двух организаций, непобеждённый Бен Аскрен был нацелен на титульную схватку. Единственным препятствием на пути к этой мечте оставался Хорхе Масвидаль, человек настроения с двузначным числом поражений в карьере. Тот бой вошёл в историю не только как зрелищный прыжок с коленом наперевес и самый быстрый нокаут в истории UFC, для которого потребовалось всего пять секунд, но и как начало конца блистательной карьеры Аскрена. После первого поражения он был так деморализован, что проиграл и 42-летнему ветерану Демиану Майя, после чего завершил карьерный путь. Масвидаль, напротив, на кураже и волне славы поднялся до боя с Нейтом Диасом, выиграл его, а теперь бросает вызовы элитным боксёрам Саулю Альваресу и Флойду Мейвезеру.

Приём года — Марлон Мораэс

Экс-чемпион WSOF бразилец Марлон Мораэс выиграл в прошедшем году два боя у именитых соотечественников, но упустил вакантный пояс в наилегчайшем весе в бою с Хенри Сехудо, который поначалу также выигрывал. Самым ярким для него стало выступление в реванше с Рафаэлем Ассунсау, который огорчил Мораэса в дебютном бою в UFC. В этот раз последний вышел с идеальным настроем и уже на второй минуте размашистыми ударами отправил соперника в нокдаун. Когда тот попытался подняться, Марлон взял его голову в жёсткий захват и провёл гильотину из непривычного положения сверху. Завершил год Мораэс не менее ярко, победив в дебютной схватке в легчайшем весе легендарного Жозе Алду.

Don't talk about a "super fight." Give Marlon Moraes his title shot! #UFCFortaleza pic.twitter.com/qmdJqhacp4 — Bulgogi Jones (@Hamderlei) February 3, 2019

Открытие года — Сириль Ган

Редко какому бойцу удаётся попасть в UFC всего после трёх профессиональных боёв. Французский кикбоксёр Сириль Ган начал карьеру в ММА в 28 лет и, победив три раза на локальных канадских турнирах, дебютировал в UFC в августе этого года. С тех пор он одержал три яркие победы. Уже в первых двух поединках Ган показал удивительный универсализм и легко переходил от работы в стойке к борьбе, выиграв оба боя следующими приёмами: удушением ручным треугольником и скручиванием пятки. На заключительном турнире года он мастерски перебил крепкого канадца Таннера Бозера. Ган удивляет, прежде всего, тем, что при росте под два метра и внушительных габаритах он очень подвижен и пластичен. В будущем этот парень способен «навести шороха» в тяжёлом дивизионе, в котором становится всё больше сильных темнокожих бойцов.

Сириль Ган ciryl_gane/twitter.com

Сенсация года — Энтони Петтис

Пять лет назад автор одного из самых эффектных ударов в истории ММА — удара ногой в прыжке, оттолкнувшись от клетки, Энтони Петтис впервые завоевал титул чемпиона UFC в лёгком весе. Казалось, молодой боец будет долго доминировать в дивизионе, но уже вскоре он отдал пояс Рафаэлу дос Анжусу, а затем чередовал победы с поражениями, причём последних было явно больше. Вот и в бою со Стивеном Томпсоном в полусреднем весе, где он выглядел мелковато, Петтис считался явным андердогом и без вопросов проиграл первую половину поединка. Такой ход схватки заставил его рисковать в конце второго раунда и нанести удар супермена — удар задней рукой в прыжке, который и достиг цели. Томпсон впервые в карьере оказался в нокауте за пять секунд до конца раунда.

Событие года — выступление Нурмагомедова в Абу-Даби

Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье Andy Rowland/www.imago-images.de/Global Look Press

Прошлогодняя победа Хабиба Нурмагомедова над Конором Макгрегором сделала его главной звездой UFC. Россиянин теперь вправе диктовать лиге, где он предпочитает драться, а его гонорары стремительно растут. Очередная защита против Дастина Порье состоялась в Абу-Даби, где теперь каждый год будут проходить номерные турниры с участием сильнейших бойцов-мусульман. Вместе с Хабибом в столицу Объединённых Арабских Эмиратов высадился солидный российский десант из семи бойцов и тысяч болельщиков. В целом россияне выступили успешно, а бой Нурмагомедов — Порье стал украшением турнира. Во втором раунде американец сумел потрясти Хабиба, но это не помогло ему переломить ход поединка. Снова всё решила «сумадинская» борьба и удушение из-за спины во второй половине схватки.