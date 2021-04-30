"Хочешь цыганских денег?": лучший боксёр мира вызвал на бой чемпиона UFC

Кризис профессионального бокса всё чаще заставляет промоутеров делать нестандартные ходы. Не успел лучший боксёр-тяжеловес мира, непобеждённый Тайсон Фьюри подписать контракт на объединительную дилогию с соотечественником Энтони Джошуа, как нашёл себе новую карьерную цель — чемпион UFC в тяжёлом весе и грозный нокаутёр Франсис Нганну вызов принял. Разбираемся, когда такой бой мог бы стать реальностью.

Сначала Джонс, затем Цыганский Король

29 апреля чемпион мира по версии WBC и по версии журнала Ring, британец Тайсон Фьюри записал видео-вызов чемпиону UFC в тяжёлом весе Франсису Нганну, который завоевал пояс, победив в реванше Стипе Миочича.

Это сообщение для Франсиса Нганну и ребят из UFC. Если вы хотите немного денег Цыганского короля, вы знаете куда прийти и найдёте их. Если вы хотите немного силы Цыганского Короля, я её дам вам в любое время в любом месте, семь дней в неделю и дважды в воскресенье, — сказал Фьюри на видео, опубликованном на его странице в Twitter.

Нганну вызов принял, но отметил, что сначала хотел бы защитить свой чемпионский титул от Джона Джонса, который ради перехода в тяжёлый вес оставил свой пояс в полутяжёлом.

Я сначала позабочусь о Джоне Джонсе, а затем приду за тобой, Тайсон Фьюри, — ответил француз.

I'll take care of @JonnyBones first then come after @Tyson_Fury — Francis Ngannou (@francis_ngannou) April 29, 2021

Противостояние двух гигантов по правилам бокса стало бы не менее значимым событием, чем поединок Флойда Мейвезера и Конора Макгрегора в августе 2017 года, после которого звезда ирландца стремительно взлетела на самый пик популярности, а американец пополнил свой банковский счёт очередной кругленькой суммой. Для боя Фьюри и Нганну сейчас предпосылок не меньше.

Торговля с Джонсом и Джошуа

В отличие от профессионального бокса в UFC не всё зависит от желания самих чемпионов. Конечно, сейчас компания работает над организацией супербоя между Нганну и де-факто непобеждённым лучшим полутяжем в истории Джоном Джонсом. Легендарный боец не выходил в октагон с момента победы над Домиником Рейесом, то есть с начала пандемии. Возвращение зрителей на трибуны на многих номерных американских турнирах даёт UFC больше возможностей увеличения заработка и удовлетворения аппетитов Джонса, который хочет получать как Деонтей Уайлдер — десятки миллионов долларов.

Однако пока Джонс продолжает торговаться со своим руководством официальным претендентом на пояс Нганну назначен другой мощный темнокожий нокаутёр Деррик Льюис, который Нганну как раз и побеждал в одном из самых скучных и малорезультативных поединков в истории. Француз тогда ещё не отошёл от поражения от Миочича в первом бою и боялся внезапно «выдохнуться», а потому за три раунда почти ничего не сделал. После встреч с одним из этих соперников Нганну может задуматься и о межвидовом противостоянии с Фьюри.

У Цыганского короля дела сейчас идут немногим лучше. Вроде бы стороны ударили по рукам и договорились о проведении двух объединительных боёв с Энтони Джошуа, однако сейчас переговоры зашли в тупик, о чём говорил сопромоутер Фьюри Боб Арум. Более того команда боксёра пессимистически смотрит на организацию этих боёв и рассматривает завершение трилогии с Уайлдером, хотя после форменного избиения, которое Фьюри устроил своему оппоненту во втором поединке, сводить этих соперников в третий раз нет особого смысла, а потому, с точки зрения кассовых сборов, поединок с Нганну перпективнее и сопряжён с меньшими рисками для более опытного и искушённого боксёра Фьюри.

Тайсон Фьюри vk.com/gypsykingfury

Шоу постепенно вытесняет спорт

Если раньше многие известные в прошлом боксёры на излёте своей карьеры приходили в смешанные единоборства (с разной долей успеха свои силы в клетке пробовали Рэй Мерсер, Джеймс Тони, Рикардо Майорга и другие), то сейчас пришёл черёд звёзд ММА экспериментировать в боксе. Во-первых, звёзды ринга зарабатывают больше главных героев октагона, притом что средние заработки и кассовые сборы уже приравнялись. Во-вторых, пример Мейвезера, который уже давно ушёл из реального бокса и зарабатывает хорошие деньги на лёгких и хайповых поединках, очередной из которых он проведёт с блоггером Джейком Полом. Наконец, на сопромоушене шоу сможет заработать и UFC, при этом без всяких имиджевых потерь, так как Нганну будет не зазорно проиграть лучшему боксёру мира на его территории.

Конечно, Нганну с его огромной нокаутирующей мощью интересный и опасный соперник для кого угодно, но шансов с топовыми тяжеловесами мира, даже если речь идёт о небольшом Александре Усике, у него минимум. Нганну опасен своей нестандартной техникой, которая в больших 12-унцевых перчатках не будет нести привычный эффект неожиданности. Кроме того, у него раньше наблюдались проблемы с бензобаком и выдержать три раунда по пять минут в клетке было не просто. Что уж говорить о 10 или 12-раундовом поединке. Скорее всего, уже на трети отведённой для боя дистанции француз тяжело задышит, начнёт опускать руки, после чего Фьюри уничтожит его на классе. Но хотя исход боя ясен, посмотреть на это захотят многие.