"Хочешь цыганских денег?": лучший боксёр мира вызвал на бой чемпиона UFC

29 апреля чемпион мира по версии WBC и по версии журнала Ring, британец Тайсон Фьюри записал видео-вызов чемпиону UFC в тяжёлом весе Франсису Нганну, который завоевал пояс, победив в реванше Стипе Миочича.

Нганну вызов принял, но отметил, что сначала хотел бы защитить свой чемпионский титул от Джона Джонса, который ради перехода в тяжёлый вес оставил свой пояс в полутяжёлом.