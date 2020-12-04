Харитонов рассказал, как должен был драться с Тайсоном

https://static.news.ru/photo/266a02d4-3620-11eb-b255-fa163e074e61_660.jpg Сергей Харитонов Фото: vk.com/sergei_kharitonov

Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов рассказал о планировавшемся бое с бывший абсолютным чемпионом мира по боксу Майком Тайсоном.

Я должен был до конца года встретиться с Майком в ринге. Было предложение, но из-за пандемии никто не знал число. Мы должны были боксировать в России — в Москве, Екатеринбурге или каком-то другом городе. Были обсуждения, но конкретики не было. Мне поступило предложение, я дал согласие. Они перед тем мне сказали: «Сергей, тебе нельзя драться в полную силу, всё-таки Майку Тайсону 54 года», — сказал Харитонов в интервью YouTube-каналу «Разговор по душам».

40-летний боец отметил, что в молодые годы у него не было бы никаких шансов против Тайсона. Так же он добавил, что его просили в возможном поединке с Майком только обороняться, в то время как соперник мог бы наносить любой удар.

В ночь на 29 ноября Тайсон отбоксировал вничью с 51-летним Роем Джонсом.

Харитонов 13 ноября был избит бойцом ММА Адамом Яндиевым в фойе спортивного комплекса «Лужники». Яндиев нанёс несколько ударов по голове, в результате чего Харитонов получил сотрясение мозга, повреждение глаза, а также перелом носа и орбитальной кости. Конфликт между бойцами был улажен 24 ноября.

3 декабря NEWS.ru писал, что глава Fight Night Гаджиев назвал Харитонова «трусом» и «чмошником».