Хабиб про Моргенштерна: надо чистить эту всю грязь с экранов

https://static.news.ru/photo/be67d394-8c70-11eb-8ac9-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, недавно завершивший карьеру, поддержал бойца ММА Александра Шлеменко. Ранее спортсмен назвал исполнителя Моргенштерна «чёртом» и «бесом».

Саша, все правильно. На самом деле ценности поменялись, и самое страшное в этом — дети. Детей чужих не бывает. Очень надеюсь, что появится у нас в стране какой-нибудь дисциплинарный орган, который будет курировать и чистить эту всю грязь с экранов, — написал Хабиб в сторис своего Instagram.

Ранее Алишер Моргенштерн получил должность в Альфа-Банке, которая была придумана специально для него. Артист будет директором по работе с молодёжью. Перед рэпером поставили цель — привлечь не менее 100 тысяч новых клиентов. При этом в Альфа-Банке подсчитали, что его первый клип для организации уже принёс 25 тысяч новых пользователей.

После завершения карьеры 32-летний Нурмагомедов был исключён из всех рейтингов UFC. Таким образом, рейтинг в лёгком весе возглавил Дастин Порье, а вне категорий — Джон Джонс. Теперь чемпионский пояс в весовой категории Хабиба официально стал вакантным, писал NEWS.ru.