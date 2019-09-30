https://static.news.ru/photo/4a480516-e374-11e9-964e-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Andy Rowland/www.imago-images.de

Действующий чемпион Ultimate Fighting Champinship в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов пошутил над российским ринг-анонсером Александром Загорским.

Хабиб выложил фото на своей странице в Instagram вместе с Загорским и бойцами Зубайром Тухуговым и Исламом Махачевым.

Я и звезды ММА. Было время, когда я мечтал, чтобы меня объявлял Загорский (она сбылась), потом я начал выигрывать и моя мечта переключилась на Баффера, только это Загорскому не говорите, — написал Хабиб.

Следующий бой Нурмагомедова состоится в марте или апреле 2020 года, писал News.ru.