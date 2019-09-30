Действующий чемпион Ultimate Fighting Champinship в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов пошутил над российским ринг-анонсером Александром Загорским.
Хабиб выложил фото на своей странице в Instagram вместе с Загорским и бойцами Зубайром Тухуговым и Исламом Махачевым.
Я и звезды ММА. Было время, когда я мечтал, чтобы меня объявлял Загорский (она сбылась), потом я начал выигрывать и моя мечта переключилась на Баффера, только это Загорскому не говорите, — написал Хабиб.
Следующий бой Нурмагомедова состоится в марте или апреле 2020 года, писал News.ru.