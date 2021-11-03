Гэтжи победил Чендлера на UFC 268

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Американский боец Джастин Гэтжи единогласным решением судей взял верх над Майклом Чендлером на турнире UFC 268. Поединок состоялся на арене «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке.

Бой между Гэтжи и Чендлером продлился все три раунда, по окончании которых победителя определили судьи. Все трое отдали предпочтение Джастину — 29:28, 29:28, 30:27.

Для 32-летнего Гэтжи эта победа стала 23-й в карьере (23-3). В свою очередь, Чендлер потерпел седьмое поражение и второе подряд под эгидой UFC (27-7).

Ранее президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт ответил, существует ли возможность организации поединка с участием известного блогера Хасбуллы Магомедова под эгидой промоушена. По словам функционера, вероятность проведения данного поединка составляет более 0%.