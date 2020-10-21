Гейтжи: Хабиб ещё не дрался с теми, кто хорошо борется, как я

Временный чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгком весе, американец Джастин Гейтжи поделился своими впечатлениями от противостояния с Хабибом Нурмагомедовым.
Я не смотрел боёв Хабиба. Я видел его бои, когда он дрался, но во время подготовки я их не смотрел. Я сфокусируюсь на том, чтобы быть лучшей версией самого себя. Он ещё не дрался с тем, кто умеет бороться, а это — я. Я не позволю ему прижать меня к сетке, буду бить его по ногам, буду навязывать свою игру. Я готов, что он может меня измотать, но я всегда выступаю на максимуме, когда это необходимо. Я смогу продержаться столько, сколько потребуется, я справлюсь со всем, что он предложит, — сказал Гейтжи на пресс-конференции в Абу-Даби.
Бой Нурмагомедов — Гейтжи пройдёт 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.
Как писал NEWS.ru, чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции, посвящённой турниру UFC 254, рассказал об ощущениях накануне боя с Гейтжи.