Гейтжи: Хабиб ещё не дрался с теми, кто хорошо борется, как я

Я не смотрел боёв Хабиба. Я видел его бои, когда он дрался, но во время подготовки я их не смотрел. Я сфокусируюсь на том, чтобы быть лучшей версией самого себя. Он ещё не дрался с тем, кто умеет бороться, а это — я. Я не позволю ему прижать меня к сетке, буду бить его по ногам, буду навязывать свою игру. Я готов, что он может меня измотать, но я всегда выступаю на максимуме, когда это необходимо. Я смогу продержаться столько, сколько потребуется, я справлюсь со всем, что он предложит, — сказал Гейтжи на пресс-конференции в Абу-Даби.