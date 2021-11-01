Гаджиев отказался верить в бой Хасбика и Абдурозика в США

Президент российского MMA-промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев в разговоре с NEWS.ru поделился мнением о возможном проведении поединка между дагестанским блогером Хасбуллой Магомедовым (Хасбиком) и таджикистанским певцом по прозвищу Абдурозик. 30 октября они устроили потасовку на турнире UFC 267 в Абу-Даби.

Когда за дело взялся Дэйна Уайт, обычно это чем-то заканчивается. Есть ощущение, что дело дойдёт до боя. В той или иной степени для этого подходят всевозможные площадки. Бой может пройти и в поп-MMA. Ребята сейчас на хайпе, любая активность вызывает очень большой интерес. Раз уж даже международные таблоиды пишут о них, — заявил Гаджиев.

При этом глава AMC Fight Nights выразил мнение, что схватку между Хасбуллой и Абдурозиком гораздо легче провести в России, чем в Соединённых Штатах Америки. По его словам, за границей организации данной схватки может помешать ряд обстоятельств.

Не совсем верю, что этот поединок пройдёт на американской земле. Когда турнир проходит в США, в дело вступает большое количество ограничений. В основном юридического свойства. А Хасбик и Абдурозик — необычные люди. Могут быть сложности с прохождением всех необходимых согласований. В России сделать это было бы намного проще, — заключил Гаджиев.

Ранее сообщалось, что поединок между Хасбиком и Абдурозиком должен был пройти летом 2021 года. Однако впоследствии было объявлено, что их конфликт был лишь элементом шоу, а схватка отменилась. Тем не менее впоследствии оба продолжили устраивать перепалки, последняя из которых произошла на шоу UFC в Абу-Даби.