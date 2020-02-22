https://static.news.ru/photo/a8df2c90-5600-11ea-86f9-fa163e074e61_660.jpgТайсон Фьюри и Деонтей УайлдерФото: AP Photo/Isaac Brekken/ТАСС
Британский тяжеловес Тайсон Фьюри победил техническим нокаутом в седьмом раунде Деонтея Уайлдера на боксёрском шоу в Лас-Вегасе и стал чемпионом мира в тяжёлом весе по версии WBC.
Британец доминировал на протяжении всего боя, дважды послал соперника в нокдаун, а в конце седьмого раунда рефери прекратил избиение в углу ринга по запросу угловых Уайлдера. Уайлдер уже к середине боя устал и выглядел в неважной физической форме.