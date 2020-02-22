Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер Фото: AP Photo/Isaac Brekken/ТАСС

Британский тяжеловес Тайсон Фьюри победил техническим нокаутом в седьмом раунде Деонтея Уайлдера на боксёрском шоу в Лас-Вегасе и стал чемпионом мира в тяжёлом весе по версии WBC.

Британец доминировал на протяжении всего боя, дважды послал соперника в нокдаун, а в конце седьмого раунда рефери прекратил избиение в углу ринга по запросу угловых Уайлдера. Уайлдер уже к середине боя устал и выглядел в неважной физической форме.

Как сообщал NEWS.ru, в соглавном бою вечера тяжеловес Чарльз Мартин нокаутировал Джерарда Вашингтона.

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