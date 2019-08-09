Исмаилов — один из самых популярных бойцов в России благодаря его собственной медийной деятельности. Он отлично себя преподносит. Но и как боец он хорошо показал себя в последнее время. Раньше он был «тёмной лошадкой», потому что у него не было серьёзных соперников, а сейчас он продемонстрировал свой уровень, — рассказал Исмаилов News.ru.