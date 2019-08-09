Экс-чемпион M-1 Challenge и несостоявшийся дебютант UFC стал самым ярким приобретением лиги ACA этим летом. 27 сентября в Москве он проведёт поединок с одним из самых популярных российских бойцов Магомедом Исмаиловым. В эксклюзивном интервью News.ru он рассказал о значении предстоящего поединка, единственном поражении в карьере, необходимости допинг-контроля в России и подготовке в Швеции.

— Что для вас главное в предстоящем противостоянии — возможность получить известность или перспектива выйти на титульный бой?



— В этом бою для меня главное выиграть и показать достойный бойцовский уровень. Сейчас я не думаю о поясе и других боях. На данный момент конкретная цель — это Мага Исмаилов, и с этой целью мне нужно справиться.



— Вы разделяете мнение, что медийная раскрутка Исмаилова превышает его уровень как бойца?



— Не могу ответить на этот вопрос однозначно. Действительно, Исмаилов — один из самых популярных бойцов в России благодаря его собственной медийной деятельности. Он отлично себя преподносит. Но и как боец он хорошо показал себя в последнее время. Раньше он был «тёмной лошадкой», потому что у него не было серьёзных соперников, а сейчас он продемонстрировал свой уровень.

— Смотрел их бой. Думаю, что судьи приняли правильное решение, и ничья в этом бою — объективный результат.— Его ещё полностью не дисквалифицировали, так как он пройдёт повторный тест. Наверное, желание провести реванш есть, потому что в том бою я не показал себя так, как обычно дерусь. Думаю, у меня были неплохие шансы на победу. По ходу боя я не проигрывал сильно. Сейчас будет видно, на что я готов. Впереди важный бой, от которого будем отталкиваться.

— Именно в бою не было ощущения, что он сильно заряжен допингом. Я не чувствовал колоссальной силы или выносливости у него. Он тоже устал. Я не оценил какой-то сверхвысокий уровень у него. Возможно, он что-то принимал, но это не сильно ему помогло. У него есть свои плюсы. Он достаточно габаритный боец с длинными конечностями, а допинг сильнее его не сделал либо не был ключевым фактором.— Это было бы неплохо для наших бойцов. Также было бы хорошо, что-то придумать с весогонкой, но на всё нужны финансы, так как допинг-контроль — это дорогое удовольствие. Проверки весогонки тоже стоят денег, поэтому сложно будет это внедрить сейчас в России. Думаю, что это возможно, но не в ближайшее время.— Я не рад своему поражению, мягко говоря. Всегда лучше побежать, потому что это придаёт уверенность, и это хорошо, когда ты идёшь на победной волне. Надеюсь, что я сделал правильные выводы и от этого стал только сильнее.— Да, понимал, но мне было самому интересно подраться с Силвой, и это был бы дополнительный плюс к моему багажу . Если бы я выиграл тот бой, наверняка бы уже выступил в UFC. Но получилось так, как получилось. Идём дальше.— Конечно, у меня есть желание тренироваться в лучших залах с лучшими спарринг-партнёрами. Сейчас я приехал в Швецию, в знаменитый зал All Star, где тренируется много сильных бойцов. Те же Густафссон, Латифи и многие другие. Там грамотный подход, который, надеюсь, даст свои плоды, но в Америку непросто попасть, потому что туда надо сначала получить визу.— Это первый этап, не считая домашнего. Дома я тоже тренировался, делал определённую работу. В Швеции я почти три недели. Скоро поеду в Россию, в Старый Оскол или Москву, где буду дорабатывать второй и заключительный этап подготовки.— Это спорт, это бои, где проиграть можно кому угодно, пропустив шальной удар или попав в плохое положение, но до этого у меня получалось избегать таких ситуаций.— Тяжело потом вставать со стула. Даже после серьёзных нагрузок рекомендуют не ложиться, а походить. Я этого придерживаюсь. Если я готов стоять на ногах, я лучше постою, подышу, так мне будет проще. Пока я не нуждаюсь в стуле.— Да, я бы хотел выступить в Краснодаре, на родной земле. Удивлён, что меня не поставили в этот кард, но Москва тоже хорошо. Буду ждать. Дай бог, поставят в Краснодар, и я порадую местных болельщиков.