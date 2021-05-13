Фергюсон оскорбил Нурмагомедова на пресс-конференции

https://static.news.ru/photo/c7d98494-b471-11eb-9251-96000091f725_660.jpg Тони Фергюсон Фото: Taidgh Barron/Zuma/ТАСС

Бывший временный чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгком весе Тони Фергюсон провёл пресс-конференцию перед турниром UFC 262, где оскорбил Хабиба Нурмагомедова.

Один из журналистов задал вопрос президенту UFC Дэйне Уайту о Хабибе Нурмагомедове, назвав его одним из величайших в истории бойцов. В этот момент журналиста перебил Фергюсон и высказал своё мнение о российском экс-чемпионе.

Он чёртова сучка. Вот кто такой Хабиб, — сказал Фергюсон.

Также Фергюсон оскорбил аналогичным образом претендента на чемпионский титул Майкла Чендлера, заявив, что он не заслужил этот бой и получил его только благодаря благосклонности Уайта.

В воскресенье утром по московскому времени Фергюсон проведёт бой с Бенейлом Дариушем в соглавном событии турнира UFC 262 в Хьюстоне и попытается реабилитироваться за два поражения подряд от Джастина Гейтжи и Шарлеса Оливейры.

Как сообщалось ранее, американский боец UFC Тони Фергюсон выложил в Instagram шутливый ролик с Хабибом Нурмагомедовым. На видео российский спортсмен ест десерт тирамису. К нему подходит Фергюсон и ударом отправляет соперника в воздух. Всё это сопровождается песней певца Витаса.