«Это смешно»: боец оценил контракт Моргенштерна с бойцовским промоушеном
Выходить в октагон против рэпера — это смешно. Об этом «360» заявил российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко, комментируя контракт музыканта Моргенштерна (Алишера Валеева) с бойцовским промоушеном.
По мнению бойца, рэпер
На вопрос, хотел бы Шлеменко сам выйти в октагон против певца, он ответил, что это смешно.
Ранее сообщалось, что рэпер Алишер Валеев, известный как Моргенштерн, подписал контракт с промоутерской компанией Hardcore FC, которая организовывает соревнования по боям на голых кулаках и MMA.
Моргенштерн известен своим негативным отношением к ММА и желанием запретить смешанные единоборства, при этом бойцы отвечают ему взаимностью. В частности, Александр Шлеменко несколько раз оскорблял исполнителя и говорил о том, что его песни развращают молодёжь. В свою очередь артист запросил сумму в $20 млн за бой со Шлеменко.