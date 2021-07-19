«Это смешно»: боец оценил контракт Моргенштерна с бойцовским промоушеном

Выходить в октагон против рэпера — это смешно. Об этом «360» заявил российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко, комментируя контракт музыканта Моргенштерна (Алишера Валеева) с бойцовским промоушеном.

По мнению бойца, рэпер заключил контракт исключительно для саморекламы, поэтому это даже не стоит обсуждать.

На вопрос, хотел бы Шлеменко сам выйти в октагон против певца, он ответил, что это смешно.

Ранее сообщалось, что рэпер Алишер Валеев, известный как Моргенштерн, подписал контракт с промоутерской компанией Hardcore FC, которая организовывает соревнования по боям на голых кулаках и MMA.

Моргенштерн известен своим негативным отношением к ММА и желанием запретить смешанные единоборства, при этом бойцы отвечают ему взаимностью. В частности, Александр Шлеменко несколько раз оскорблял исполнителя и говорил о том, что его песни развращают молодёжь. В свою очередь артист запросил сумму в $20 млн за бой со Шлеменко.