Эминов «задушил» Силагадзе и отстоял титул чемпиона FIGHT NIGHTS

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Российский боец Мухаммед Эминов (18-1) победил удушением гильотиной в первом раунде соотечественника Романа Силагадзе (5-2-1) и отстоял титул чемпиона FIGHT NIGHTS на турнире в Сочи.

Силагадзе старался раздёргать чемпиона ударами с дистанции, а тот встречал его атаками по корпусу, отдав центр клетки. Силагадзе неожиданно решил провести тейкдаун, но угодил в гильотину и сдался через считанные секунды от удушающего приёма.

В поединке в полусреднем весе россиянин Алексей Махно победил единогласным решением судей армянина Виктора Азатяна.

Главным событием турнира станет титульный бой в среднем весе между Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым.

Как сообщалось ранее, российские бойцы смешанного стиля Владимир Минеев и Магомед Исмаилов провели дуэль взглядов в преддверии боя, который пройдёт в ночь на 17 октября в Сочи.