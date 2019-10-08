https://static.news.ru/photo/be2ae1a6-e9af-11e9-b619-fa163e074e61_660.jpg Александр Емельяненко Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко запустил флэшмоб на своей странице в Instagram.

Емельяненко отметил, что сейчас пошла «мода» вызывать его на бой даже среди тех, кто не умеет драться.

Почему-то думают, что они хорошие бойцы. Давайте так: запустим флешмоб и назовём его «Вызови Емельяненко на бой!» — сказал он на видео.

Свой следующий поединок Емельяненко проведёт 29 ноября на московской «ВТБ Арене». Его соперником станет российский стронгмен Михаил Кокляев, бой пройдёт по правилам бокса.

Действующий чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил, что считает бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко фаворитом боя с мастером силового экстрима пауэрлифтером Михаилом Кокляевым, писал News.ru.