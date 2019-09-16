https://static.news.ru/photo/6193f10e-d815-11e9-bb5a-fa163e074e61_660.jpg Александр Емельяненко Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко свой следующий поединок проведёт 29 ноября на московской «ВТБ Арене». Его соперником станет российский стронгмен Михаил Кокляев.

Устроители решили провести бой по правилам бокса. Он уложится в четыре раунда по три минуты, сообщает ТАСС .

Емельяненко последний раз бился в августе 2018 года. В его активе 28 побед в ММА. Для Кокляева, мастера спорта международного класса по тяжелой атлетике и пауэрлифтингу, поединок станет первым в единоборствах.

Ранее News.ru сообщал, что Емельяненко предложил в день боя с Кокляевым провести 10 поединков. Своему сопернику он посоветовал занять «место на складе для испорченной мебели», пообещав «вынести» туда всех остальных единомышленников Кокляева.