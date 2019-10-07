https://static.news.ru/photo/91687092-e8ed-11e9-8469-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Действующий чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил, что считает бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко фаворитом боя с мастером силового экстрима, пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.

Думаю, преимущество на стороне профессионального бойца — Александра Емельяненко. Кокляев — очень мощный парень, если ударит, то мало не покажется, — сказал Нурмагомедов на форуме «Синергия» в Санкт-Петербурге, слова которого приводи «Чемпионат».

Нурмагомедов отметил, что считает обоих бойцов сильными, и предполагает, что бой будет интересным.

Ранее Нурмагомедов рассказал о сильнейшем давлении во время боя с Порье, писал News.ru.