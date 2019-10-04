https://static.news.ru/photo/70b5ac18-e76f-11e9-b7be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Действующий чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал, что испытывал очень сильное давление во время боя с американцем Дастином Порье.

Россиянин отметил, что ему комфортнее выступать, когда зрители поддерживают соперника.

Когда многие желают, чтобы ты проиграл, хочется показать, что они ошибаются. Когда я выходил на поединок с Порье, думал, что будут поддерживать соперника, но оказалось совсем иначе. И я ощутил такое давление, которое ни разу не чувствовал, — сказал Нурмагомедов на Synergy Global Forum.

Он отметил, что на бое присутствовало очень много знакомых и членов семьи, которых было тяжело впечатлить, из-за чего давление усиливалось.

Австралийский боец, чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер назвал Нурмагомедова феноменальным бойцом, писал News.ru.