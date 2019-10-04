Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Российский боец ММА Андрей Корешков потерпел поражение по очкам (22-4) от американца Лоренца Ларкина (21-7) в главном бою вечера на турнире Bellator 229 в Калифорнии.

Бой получился очень близким. После равного первого раунда Корешков оказался в нокдауне во второй пятиминутке и буквально выживал до финального гонка. Заключительный раунд россиянин контролировал за счёт борьбы, но этого...