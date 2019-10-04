Австралийский боец, чемпион Ultimate Fighting Champinship (UFC) в среднем весе Роберт Уиттакер назвал действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова феноменальным бойцом.
Я большой поклонник Хабиба Я думаю, что он феноменален, если честно. Я считаю его навыки удивительными, он потрясающий, — цитирует Уиттакера MMA Fighting.
Он также отметил, что больше всего в россиянине ему нравится прямой характер, который он уважает.
Глава UFC назвал следующего соперника Нурмагомедова, писал ранее News.ru.
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