Хабиб Нурмагомедов Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Австралийский боец, чемпион Ultimate Fighting Champinship (UFC) в среднем весе Роберт Уиттакер назвал действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова феноменальным бойцом.

Я большой поклонник Хабиба Я думаю, что он феноменален, если честно. Я считаю его навыки удивительными, он потрясающий, — цитирует Уиттакера MMA Fighting.

Он также отметил, что больше всего в россиянине ему нравится прямой характер, который он уважает.

Глава UFC назвал следующего соперника Нурмагомедова, писал ранее News.ru.

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