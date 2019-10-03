https://static.news.ru/photo/8713fffe-e5f9-11e9-a219-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/tonyfergusonxt

Президент Ultimate Fighting Championship (UFC) Дэйна Уайт рассказал о будущем чемпиона организации в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

Сначала он должен сразиться с Тони Фергюсоном. Если Хабиб его победит, то было бы здорово организовать его поединок с Жоржем Сен-Пьером, — сказал Уайт в интервью MMAFighting.com.

Таким образом, глава UFC в очередной раз подчеркнул, что Фергюсон является официальным претендентом на титул, однако команда Нурмагомедова не спешит давать согласие на этот бой и откладывает возвращение в октагон до весны.

Как сообщал News.ru, ветеран ММА Олег Тактаров вызвал на борцовский поединок действующего бойца Bellator Сергея Харитонова.