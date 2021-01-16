Экс-чемпион Холлоуэй уничтожил Кэттара в главном бою турнира UFC в Абу-Даби

https://static.news.ru/photo/945445dc-5855-11eb-9b06-fa163e074e61_660.jpg Макс Холлоуэй Фото: Hans Gutknecht/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В главном бою вечера на турнире UFC в Абу-Даби экс-чемпион в полулёгком весе гаваец Макс Холлоуэй (22-6) одержал убедительную победу по очкам над американцем Кэлвином Кэттаром (22-5).

В первом раунде Холлоуэй активно прессинговал соперника, выбрасывая большое количество ударов, но при этом и пропуская навстречу. Ближе к концовке пятиминутки ему удалось добиться ощутимого преимущества и нанести сопернику серьёзный урон в виде пары рассечений. На дистанции экс-чемпион умело пользовался преимуществом в длине рук, не давая сопернику сократить дистанцию. При этом он всё время атаковал сериями. Кэттар временами жёстко попадал размашистыми ударами с правой, но в размене сериями безоговорочно проигрывал оппоненту. Временами экс-чемпион просто зажимал его у сетки и устраивал жёсткую экзекуцию, окончательно залив лицо Кэттара кровью уже к середине боя.

Холлоуэй сохранил достаточно свежести для чемпионских раундов, чтобы поддерживать в них тот невероятный темп, с которым соперник так и не нашёл способа справиться. На беду Кэттара Макс не обладал достаточно мощным разовым ударом, чтобы закончить его мучения, но от их тоннажа голова ходила ходуном. В концовке четвёртого раунда Кэлвин выжил уже каким-то чудом. Судьи отдали победу Холлоуэю с разгромным счётом 50:43 (двое) и 50:42.

В соглавном поединке в полусреднем весе экс-претендент на титул Карлос Кондит победил единогласным решением судей другого американского ветерана — Мэтта Брауна.

Как сообщал NEWS.ru, российский боец полусреднего веса Рамазан Эмеев на турнире UFC в Абу-Даби победил по очкам немца Давида Заваду.