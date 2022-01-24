Экс-бойца UFC убили в Бразилии

Бывший боец UFC и победитель турнира Bellator Майкель Фалькао был убит в своём родном городе Пелотас (Бразилия). Это случилось в воскресенье, 23 января, сообщает MMA Fighting.

Отмечается, что Фалькао был доставлен в больницу около 3 часов ночи из бара с несколькими ножевыми ранениями в живот. Он скончался от полученных травм, полиция расследует дело.

Фалькао провёл один бой в UFC — в 2010 году победил Джеральда Харриса единогласным решением судей. После этого он подписал контракт с Bellator, где выиграл Гран-при в среднем весе, а бою за чемпионский титул проиграл Александру Шлеменко.

Также Фалькао — единственный боец, кто побеждал россиянина Владимира Минеева — на турнире EFN Fight Nights Global 5 в 2016 году.

В декабре 2021 года бывший боец Bellator и Professional Fighters League (PFL) Джордан Янг скончался на 28-м году жизни.