Российский боец ММА Абубакар Нурмагомедов, двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова, дебютирует в Ultimate Fighting Championship на ноябрьском турнире в Москве.
Это мой брат Абубакар Нурмагомедов. Таких, как он, больше нет. Его следующий бой пройдёт в ноябре на UFC в Москве, — написал Хабиб на своей странице в Instagram.
Абубакар Нурмагомедов ранее выступал в лиге PFL, где вышел в полуфинал первого сезона в полусреднем весе, но из-за травмы отказался от продолжения борьбы.
Как сообщал News.ru, друг Фёдора Емельяненко Кирилл Сидельников проведёт следующий бой на октябрьском турнире Bellator в Италии.