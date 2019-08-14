https://static.news.ru/photo/77b9ca08-be75-11e9-933e-fa163e074e61_660.jpg Абубакар Нурмагомедов Фото: Абубакар Нурмагомедов/instagram.com

Российский боец ММА Абубакар Нурмагомедов, двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова, дебютирует в Ultimate Fighting Championship на ноябрьском турнире в Москве.

Это мой брат Абубакар Нурмагомедов. Таких, как он, больше нет. Его следующий бой пройдёт в ноябре на UFC в Москве, — написал Хабиб на своей странице в Instagram.

Абубакар Нурмагомедов ранее выступал в лиге PFL, где вышел в полуфинал первого сезона в полусреднем весе, но из-за травмы отказался от продолжения борьбы.

Как сообщал News.ru, друг Фёдора Емельяненко Кирилл Сидельников проведёт следующий бой на октябрьском турнире Bellator в Италии.