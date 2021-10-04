Дудаев задушил Прайя в главном бою АСА в Грозном

В Грозном завершился турнир бойцовской лиги Absolute Championship Akhmat (ACA), в главном бою которого местный боец Абдул-Рахман Дудаев победил удушающим приёмом в первом раунде бразильца Родриго Прайя в легчайшем весе.

Дудаев с первых минут начал давить соперника в стойке, вкладываясь в каждый удар, а затем неожиданно пошёл в борьбу, где бразилец оказал ему достойное сопротивление, хотя является ярко выраженным ударником. Силовые удары Дудаева сделали своё дело уже в первом раунде. Прайя болтало от каждого жёсткого попадания чеченца, а мощнейший правый кросс срубил его на землю. Дудаев бросился добивать соперника безостановочными ударами, но бразилец держался из последних сил. В итоге Дудаев поймал соперника на гильотину.

В соглавном бою вечера по правилам кикбоксинга в тяжёлом весе азербайджанец Забит Самедов победил техническим нокаутом во втором раунде.

Как сообщалось ранее, российский боец Евгений Гончаров победил техническим нокаутом поляка Даниэля Омельянчука в главном бою минского турнира АСА 128.