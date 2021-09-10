Гончаров нокаутировал Омельянчука на турнире ACA в Минске

Российский боец Евгений Гончаров (17-3) победил техническим нокаутом поляка Даниэля Омельянчука (25-11) в главном бою минского турнира АСА 128.

В начале боя поляк действовал агрессивнее, пока не напоролся на встречный удар. После этого Омельянчук попытался перевести бой на землю, но проиграл позицию и пропустил несколько ударов сверху от Гончарова. Россиянин в начале второй пятиминутки уже без проблем свалил поляка на землю, где выматывал его непрерывными ударами и попадал жёсткими локтями, заставляя соперника включать режим выживания, и в концовке раунда был близок к досрочному завершению.

С первых секунд третьего раунда бой вернулся в партер, а у Омельянчука даже не было особых сил, чтобы сопротивляться российскому бойцу. Поляк беспомощно отдал спину и пропускал жёсткие удары до тех пор, пока рефери не остановил поединок.

В соглавном поединке вечера в лёгком весе россиянин Висхан Магомадов победил единогласным решением судей белоруса Илью Хаткевича.

Как сообщалось ранее, российский боец Азамат Керефов победил удушающим приёмом в третьем раунде Расула Албасханова на турнире ACA 127 в Краснодаре и защитил титул чемпиона организации в легчайшем весе.