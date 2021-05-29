Донер нокаутировал Убали и стал чемпионом мира по боксу в десятый раз

https://static.news.ru/photo/62e76f70-c104-11eb-bd89-96000091f725_660.jpg Нонито Донер Фото: nonitodonaire/instagam.com

Легендарный филиппинский боксёр Нонито Донер (41-6, 27 КО) нокаутировал в четвёртом раунде француза Нордина Убали (17-1, 12 КО) и стал чемпионом мира по версии WBC в легчайшем весе. Для Донейра это десятый чемпионский титул в карьере.

Более молодой Убали старался превосходить соперника в движении с начала боя и атаковать наскоками. Донейр разгадывал действия соперника, но не успевал ответить. Филиппинец заряжался в мощные одиночные удары с правой навстречу и действовал экономично. В третьем раунде Донейр отправил соперника на настил левым боковым и после этого сразу активизировался. На последней секунде раунда он отравил соперника в ещё более глубокий нокдаун, после которого Убали не мог найти даже свой угол. После серии ударов Донейра в четвёртом раунде Убали снова упал, а рефери остановил поединок.

Nonito Donaire straight up destroyed this man (via @ShowtimeBoxing ) pic.twitter.com/xpcgZhfDVp — BroBible (@BroBible) May 30, 2021

В поединке в первом полусреднем весе пуэрториканец Субриэль Матиас победил техническим нокаутом в восьмом раунде казахстанца Батыржана Жукембаева.

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