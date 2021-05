Донер нокаутировал Убали и стал чемпионом мира по боксу в десятый раз

Более молодой Убали старался превосходить соперника в движении с начала боя и атаковать наскоками. Донейр разгадывал действия соперника, но не успевал ответить. Филиппинец заряжался в мощные одиночные удары с правой навстречу и действовал экономично. В третьем раунде Донейр отправил соперника на настил левым боковым и после этого сразу активизировался. На последней секунде раунда он отравил соперника в ещё более глубокий нокдаун, после которого Убали не мог найти даже свой угол. После серии ударов Донейра в четвёртом раунде Убали снова упал, а рефери остановил поединок.

