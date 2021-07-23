Диллашоу победил Сэндхагена раздельным решением судей на UFC в Лас-Вегасе

В Лас-Вегасе завершился очередной турнир Ultimate Fighting Championship (UFC), в главном бою которого состоялось возвращение чемпиона организации в наилегчайшем весе Ти-Джея Диллашоу. Он одержал победу над Кори Сэндхагеном раздельным решением судей и стал претендентом на чемпионский титул в легчайшем весе.

После непродолжительного размена ударами в первом раунде Диллашоу вошёл в клинч и попытался перевести бой в партер, однако Сэндхаген успешно защитился от пары попыток тейкдауна, но в конце первого раунда Диллашоу смог завершить перевод и поработать ударами сверху. Экс-чемпион агрессивно начал и второй раунд, чередуя молниеносные серии ударов в стойке с попытками перевода в партер. Сэндхаген потряс соперника двойкой и повредил ему нос, что потребовало вмешательство врача. Третий раунд бойцы провели спокойнее, а Ти-Джей делал акцент на борьбу, но без особого успеха, а его рассечение доставляло всё больше проблем.

В чемпионских раундах Диллашоу сохранял агрессию в клинче и навязывал сопернику свой стиль ведения боя. Сэндхаген ждал своего шанса в контратаках и защищался от переводов в партер. Заключительная пятиминутка должна была стать решающей. Диллашоу активнее шёл вперёд, но и больше пропускал навстречу. По итогам пяти раундов двое судей отдали победу со счётом 48:47 Диллашоу, а один поставил такие же очки в пользу Сэндхагена.

В соглавном поединке вечера бразильский боец легчайшего веса Раулиан Пайва победил решением большинства судей американца Кайлера Филлипса.

Как сообщалось ранее, президент UFC Дэйна Уайт рассказал о будущем российского легковеса Ислама Махачева и назвал его потенциального соперника в следующем бою.