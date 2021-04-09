«Дагестанец в автобусе наложил в штаны»: Макгрегор — о Нурмагомедове

6 апреля 2018 года перед турниром UFC 223 Макгрегор швырнул тележку в окно автобуса на парковке в Бруклине. В автобусе находился Хабиб Нурмагомедов и несколько других бойцов UFC. Спустя два дня Хабиб победил Эла Яквинту и завоевал пояс чемпиона в лёгком весе.
В результате броска тележки в стекло травмы получили два бойца UFC — Майкл Кьеза и Рэй Борг. Макгрегор добровольно сдался полиции, но вскоре был отпущен. Эта была реакция ирландца на конфликт Хабиба и Артёма Лобова, спарринг-партнёра Конора.
3 апреля NEWS.ru писал, что Макгрегор подтвердил бой с Дастином Порье 10 июля.