«Дагестанец в автобусе наложил в штаны»: Макгрегор — о Нурмагомедове

https://static.news.ru/photo/42172830-991d-11eb-85e9-96000091f725_660.jpg Конор Макгрегор Фото: vk.com/mcgregor_king

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор вспомнил об инциденте с автобусом, случившемся три года назад в Бруклине. Запись он сделал на своей странице в Twitter, а затем удалил пост.

Дагестанец в автобусе наложил в штаны, только это он и делал, — написал Макгрегор.

The only reason why khabib were sitting in the bus is because he knows Conor were motivated and healthy at the moment. pic.twitter.com/i90QheZ4YB — Chad (@ChadSonnen) December 5, 2020

6 апреля 2018 года перед турниром UFC 223 Макгрегор швырнул тележку в окно автобуса на парковке в Бруклине. В автобусе находился Хабиб Нурмагомедов и несколько других бойцов UFC. Спустя два дня Хабиб победил Эла Яквинту и завоевал пояс чемпиона в лёгком весе.

В результате броска тележки в стекло травмы получили два бойца UFC — Майкл Кьеза и Рэй Борг. Макгрегор добровольно сдался полиции, но вскоре был отпущен. Эта была реакция ирландца на конфликт Хабиба и Артёма Лобова, спарринг-партнёра Конора.

3 апреля NEWS.ru писал, что Макгрегор подтвердил бой с Дастином Порье 10 июля.