Чемпионка по боксу Шилдс с трудом выиграла первый бой в ММА

https://static.news.ru/photo/29f89884-ca72-11eb-bd1f-96000091f725_660.jpg Кларесса Шилдс Фото: claressashields/instagram.com

Абсолютная чемпионка мира по боксу американка Кларесса Шилдс (1-0) одержала победу в дебютном бое ММА над Бриттни Элкин (3-7) на турнире PFL 4 в Атлантик-Сити (США).

В первых двух раундах Элкин после непродолжительного обмена ударами быстро переводила бой в партер, где контролировала неопытную в ММА соперницу и пыталась провести болевой на руку. К чести Шилдс, она неплохо для дебютантки защищалась в партере, но при этом с трудом из него выбиралась и была недостаточно хороша при защите от тейкдаунов.

Шилдс смогла переломить ход боя за счёт лучшей физической подготовки в третьем раунде. Её соперница уже провела тяжёлую попытку тейкдауна, упустила инициативу и была добита в партере, хотя и так почти валилась от усталости. Шилдс одержала волевую победу на старте карьеры в ММА, но при этом проиграла два раунда откровенно средней сопернице.

В предварительном карде россиянин Ахмед Алиев уступил техническим нокаутом на 27-й секунде первого раунда Лоику Раджабову из Таджикистана и не попал в серию плей-офф, в которую выходят четверо лучших бойцов каждого дивизиона.

Как сообщалось ранее, бывший чемпион UFC и соперник Фёдора Емельяненко, нанёсший ему первое де-факто поражение в карьере, Фабрисиу Вердум выбыл из Гран-при PFL из-за отёка мозга.